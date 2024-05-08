هجوم روسي ضخم يستهدف شبكة الكهرباء في أوكرانيا

بأكثر من 50 صاروخ كروز وطائرات بدون طيار متفجرة أطلقت القوات الروسية وابلًا ليليًا على شبكة الكهرباء الأوكرانية، مستهدفة منطقة واسعة، فيما وصفه الرئيس فولوديمير زيلينسكي بهجوم «ضخم» في اليوم الذي تحتفل فيه البلاد بعيدها الوطني.

وقالت السلطات إن القصف استهدف أهدافا في سبع مناطق أوكرانية، بما في ذلك منطقة كييف وأجزاء من الجنوب والغرب، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمنازل وشبكة السكك الحديدية في البلاد.

وقصفت روسيا بشكل متكرر البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الحرب التي دخلت عامها الثالث ومن خلال الاستيلاء على السلطة، تهدف قوات الكرملين إلى حرمان الصناعات الأوكرانية من إمداداتها من الطاقة، وخاصة المحطات العسكرية، وسحق الروح المعنوية العامة.

البنية التحتية

ويقول مسؤولون إن الهجمات الروسية دمرت ما يقرب من نصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ بدء غزو الكرملين واسع النطاق في فبراير 2022. وتقدر الأضرار بنحو 12.5 مليار دولار، منها مليار دولار خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب رئيس لجنة خدمات الطاقة والإسكان بالبرلمان الأوكراني، أندري هيروس.

كما تستنزف عمليات القصف الجماعي ذخيرة الدفاعات الجوية الأوكرانية بينما تنتظر قوات كييف المستنزفة تسليم الدفعة الأخيرة من الدعم العسكري الغربي الموعود. ويطالب المسؤولون الأوكرانيون بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي المتوافقة مع معايير حلف شمال الأطلسي، مثل صواريخ باتريوت. ضربات انتقامية

وضربت روسيا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال «شتاء انقطاع التيار الكهربائي» في 2022-2023. وفي مارس، شنت موجة جديدة من الهجمات، دمرت إحداها بالكامل محطة تريبلسكا لتوليد الكهرباء بالقرب من كييف، وهي واحدة من أكبر محطات البلاد. وقد صاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجمات على أنها انتقامية من الضربات الأوكرانية بعيدة المدى على مصافي النفط الروسية. وقالت السلطات المعينة من قبل روسيا في منطقة لوهانسك المحتلة جزئيا إن هجوما أوكرانيا أصاب محطة نفط، مما أدى إلى إصابة خمسة عمال وإشعال حريق.

وأصبحت عمليات القصف الروسية، على الرغم من تكرارها، أقل انتظامًا في الأسابيع الأخيرة.

التعرض للقصف

وقالت شركة تشغيل الشبكة الكهربائية الوطنية أوكرينرغو إن المنشآت تعرضت للقصف في مناطق فينيتسا وزابوريزهيا وكيروفوهراد وبولتافا وإيفانو فرانكيفسك.

وتعرضت منشأتان للطاقة للقصف في منطقة لفيف، التي تقع في أقصى غرب البلاد وبعيدة عن الخطوط الأمامية للقتال، وفقًا لحاكم المنطقة ماكسيم كوزيتسكي.

وقالت شركة DTEK، أكبر شركة خاصة للطاقة في أوكرانيا، إن الهجوم «ألحق أضرارا جسيمة» بالمعدات في ثلاث من محطات الطاقة الحرارية التابعة لها.

وإن الهجوم هو الخامس في الأسابيع الستة الماضية الذي يستهدف منشآت الشركة.

وبشكل عام، منذ بداية الغزو الروسي واسع النطاق في فبراير 2022، تعرضت أصول الشركة للهجوم ما يقرب من 180 مرة، مما أدى إلى إصابة 51 عاملاً ومقتل ثلاثة. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 55 صاروخا و21 طائرة بدون طيار من طراز شاهد خلال الليل. وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك إن الدفاعات الجوية أسقطت 39 صاروخا و20 طائرة مسيرة.

وذكرت شركة السكك الحديدية الوطنية أوكرزاليزنيتسيا إن القوات الروسية دمرت أيضا مبنى محطة السكة الحديد ومسارات القطارات في خيرسون.

مناطق المنشآت الكهربائية التي تعرضت للقصف الروسي:

فينيتسا

زاباروجيا

كيروفوهراد

بولتافا

إيفانو فرانكيفسك