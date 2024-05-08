أول تعليق من إسرائيل على معاهدة السلام مع مصر بعد هجوم رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوفير جندلمان، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح باتت "في أوجها، وتحقق نجاحات على الأرض"، مؤكداً أنها ستستمر حتى القضاء على حماس والإفراج عن الأسرى حسب زعمه.

وزعم أوفير جندلمان، في إيجاز صحفي، أن إسرائيل تعي الحساسية المتعلقة بإجراء عملية عسكرية قرب الحدود المصرية، موضحاً أن العمليات لا تخالف معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

وأضاف جندلمان، أن العملية العسكرية ستستمر في شرقي رفح ومحيط المعبر حتى "تدمير البنى التحتية التابعة لحماس"، مؤكدًا على أن ذلك لن يؤثر على إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، مشيرا إلى أن إسرائيل فتحت معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات بعد إغلاقٍ دام ليومين بعد استهدافه من قبل حماس.

وفيما يتعلق بسير مفاوضات الهدنة، أوضح جندلمان أن نتنياهو أوعز للوفد الإسرائيلي في القاهرة بأن يصرّ على الشروط الإسرائيلية للإفراج عن الأسرى، وتحقيق الأمن لإسرائيل وفق تعبيره، قائلًا إن مقترح حماس "بعيد جداً عن مواقفنا".