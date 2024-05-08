البرهان: لا مفاوضات ولا سلام بالسودان إلا بعد دحر التمرد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ)

قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة في السودان عبد الفتاح البرهان اليوم الأربعاء إنه لا مفاوضات ولا سلام ولا وقف لإطلاق النار إلا بعد دحر التمرد.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن ذلك جاء خلال تفقد البرهان للخطوط الأمامية للمتحركات بولاية نهر النيل، حيث حيا الشعب السوداني والقوات المسلحة والأجهزة النظامية من قوات الشرطة وجهاز المخابرات والمقاومة الشعبية لتصديهم ودحرهم لهذا التمرد.

وأكد البرهان أنه لا مفاوضات ولا سلام ولا وقف إطلاق نار إلا بعد دحر هذا التمرد والخلاص من هؤلاء المتمردين المجرمين ليعيش هذا الوطن بسلام.

وتابع "قتالنا لمليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة لن يتوقف إلا بتحرير هذا الوطن من هؤلاء المتمردين المجرمين".

وأضاف البرهان "لن نوقف القتال حتى هزيمة هؤلاء المجرمين الذين دمرو هذا البلد الكريم والذين استباحوا ممتلكات المواطنين ومارسوا ابشع الانتهاكات".