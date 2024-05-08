"سرايا القدس" اعلنت مقتل 3 من عناصرها في جنوب لبنان ضمن معركة "طوفان الأقصى"

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين" اليوم مقتل 3 من عناصرها جنوب لبنان، بحسب "روسيا اليوم".

واشارت في بيان، الى إن "محمود محمد بلاوني (29 عاما) "أبو عدي"، وأحمد محمد حلاوة (28 عاما) "أبو محمد" ومحمد حسين جود (27 عاما) "أبو ورد" قتلوا في جنوب لبنان ضمن معركة "طوفان الأقصى" أثناء أدائهم لواجبهم القتالي، وهم من "كتيبة الشهيد علي الأسود – ساحة سوريا".

وأكدت أنها "ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".