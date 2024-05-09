لن نراه في مصر.. موعد كسوف الشمس الجديد وأماكن رؤيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:



قال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه وفقًا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي، فإن العالم سيشهد كسوفا شمسيا حلقيا يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 تتفق ذروته مع اللحظة التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446هـ.



وأضاف "رابح"، خلال بيان صحفي، الخميس، أن هذا الكسوف سيكون مرئيًا في جنوب المحيط الهادئ وتشيلي والأرجنتين وجنوب المحيط الأطلسي، بينما يكون جزئيا في بعض أجزاء من أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية، في حين أنه لن يُرى في مصر ولا في المنطقة العربية.