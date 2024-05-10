حماس: "الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل" في ما يتعلق بمحادثات الهدنة

أعلنت حركة حماس بعد مغادرة وفدها من مصر حيث تجري المحادثات أن "الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل" للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة.

واكدت حماس في بيان وجهته الى الفصائل الفلسطينية إن "الوفد التفاوضي غادر القاهرة متجها للدوحة" مضيفة "عمليا الاحتلال رفض المقترح المقدم من الوسطاء ووضع عليه اعتراضات في عدة قضايا مركزية. موقفنا هو التمسك بالموقف الوطني الذي وافق على مقترح الوسطاء الأخير. بناءً عليه فالكرة الآن لدى الاحتلال بشكل كامل".