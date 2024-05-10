البيت الأبيض: بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل مع إسرائيل لإلحاق هزيمة دائمة بحماس

نقلت وكالة "رويترز" عن البيت الأبيض، تأكيده أن الرئيس الأميركي جو بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل مع إسرائيل "لإلحاق هزيمة دائمة" بحركة "حماس".

وأكد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة "لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن الشحنة التي تم تعليق إرسالها لإسرائيل".

وأضاف: "طرحنا على إسرائيل بعض البدائل لكيفية ملاحقة عناصر حماس".

وكان الرئيس بايدن قد أكد في وقت سابق إن القنابل التي زودت بها الولايات المتحدة إسرائيل وتوقفت الآن عن إرسالها إليها استخدمت في قتل المدنيين الفلسطينيين.

وأوضح بايدن في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" عندما سئل عن القنابل التي تزن الواحدة منها ألفي رطل (907 كيلوغرامات) والتي كانت واشنطن ترسلها إلى إسرائيل: "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل وغيرها من الطرق التي يستهدفون بها المراكز السكانية".