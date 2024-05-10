إصابة شرطيَين برصاص رجل داخل مركز للشرطة في باريس

أصيب شرطيان بجروح خطرة جراء إطلاق نار، في مركز للشرطة في العاصمة الفرنسية، باريس، على يد رجل انتزع سلاح أحدهما، حسبما قال مصدر مطلع على القضية لوكالة فرانس برس.

وأضاف المصدر أن الأحداث وقعت قبيل الساعة العاشرة والنصف، مشيرا الى إن المهاجم كان قد قُبض عليه للتو وكان الشرطيان يفتشانه عندما استولى على سلاح أحدهما.