بلينكن يؤكد لنظيره المصري عدم دعم واشنطن لاجتياح رفح

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع نظيره المصري، سامح شكري، أن الولايات المتحدة تعارض أي تهجير قسري للفلسطينيين، وسط تهديد إسرائيل بشن هجوم عسكري كبير في رفح بجنوب قطاع غزة.

وفي بيان عن الاتصال مع شكري، اعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن بلينكن أكد مجددا "الموقف الواضح للرئيس الأميركي جو بايدن بأن الولايات المتحدة لا تدعم عملية عسكرية كبيرة في رفح وأن الولايات المتحدة ترفض أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة".

وأضاف ميلر أن بلينكن "أعرب أيضا عن دعم الولايات المتحدة إعادة فتح معبر رفح واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل".

كما شكر بلينكن لمصر وساطتها في المحادثات المتعلقة بوقف لإطلاق النار في غزة مقابل إطلاق سراح رهائن تحتجزهم حماس.