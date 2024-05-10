الوطن القطرية: التعنت الإسرائيلي يعرقل الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل لهدنة أو اتفاق لوقف إطلاق النار

رأت صحيفة "الوطن" القطرية أن التصعيد الإسرائيلي في رفح هو تذكير صارخ وإشارة واضحة إلى الحاجة الملحة لتحرك دولي حازم، واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الإبادة الجماعية في القطاع، فالأزمة في رفح لن تكون محصورة في بقعة جغرافية محدّدة، وآثارها ستمتد وجوباً لتطال ساحات العالم بأسره، بما فيها الساحتان الأوروبية والأميركية.

وأوضحت أن هذا التصعيد يأتي في ظروف إنسانية ومعيشية متدهورة، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من نصف عام، يفاقمها الحصار المطبق على القطاع وفقدان مقوّمات الحياة الأساسية، مما يعمق الأزمة ويعقد فرص التوصل إلى هدنة أو صفقة توقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن التعنّت الإسرائيلي يعرقل الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل لهدنة أو اتفاق لوقف إطلاق النار، ويزيد رفض إسرائيل للمقترحات الدولية، مما يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي، ويضع المجتمع الدولي أمام تحدٍ حقيقي واختبار لقدرته على وقف العدوان الإسرائيلي، وبدء مسار حقيقي نحو حل دائم وعادل وشامل، يرتكز على الشرعية الدولية.