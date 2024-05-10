غارة اسرائيلية على منزل في علما الشعب وقصف لأطراف مروحين والضهيرة وعيتا الشعب ليلا

استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة منتصف الليل، منزلا في بلدة علما الشعب، ما أدى الى تدميره وإلحاق أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل المجاورة.
كما تعرضت أطراف بلدات مروحين والضهيرة وعيتا الشعب لقصف مدفعي معاد متقطع بعد منتصف الليل الفائت.
وكان الجيش الاسرائيلي، ألقى القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق، وسط تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.
وفجرا، حلق فجرا الطيران الحربي المعادي فوق منطقة الجنوب.
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