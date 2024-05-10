ميقاتي التقى وفدا من تكتل "لبنان القوي" واطلع من الشامي على نتائج زيارته لاميركا

عرض رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي العائد من الولايات المتحدة الاميركية نتائج الاجتماعات الدورية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وإجتمع ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا التحضيرات للقمة العربية المقبلة التي ستعقد في السادس عشر من آيار في دولة البحرين، كذلك التحضير لـ"مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة" الذي سيعقد أواخر الشهر الحالي.

وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير المهجرين عصام شرف الدين وعرض معه شؤون وزارته وملف النازحين السوريين.

كما إستقبل ميقاتي وفداً من تكتل "لبنان القوي" بتكليف من النائب جبران باسيل، ضم النواب: سليم عون، أسعد درغام، جيمي جبور وسامر التوم.

بعد اللقاء، لفت جبور الى ان " اللقاء تناول حصرا الملف المستجد اليوم في ضوء زيارة المفوضة الأوروبية والرئيس القبرصي والاعلان عن هبة المليار دولار للبنان، وقد نقلنا هواجس اللبنانيين وهواجسنا كتكتل للرئيس ميقاتي من ان تكون هذه الهبة هي مساهمة في إبقاء النازحين وتاخير عودتهم من لبنان إلى سوريا. كذلك، أبلغنا دولة الرئيس ميقاتي موقف التكتل الذي يحصر اي مساعدة اليوم، ان كانت اوروبية او دولية بالمساعدة في عودة السوريين إلى بلدهم والانتهاء من أزمة النزوح التي تثقل كاهل اللبنانيين، فلم يعد لبنان يستطيع تحمل هكذا أزمة وحمل".

اضاف: "إن الرئيس القبرصي والمفوضة الأوروبية، ونتيجة وجود بضعة آلاف من النازحين في بلادهم تحركوا وقدموا الى لبنان لطرح الامر، ولكن في المقابل هناك مليونا نازح في لبنان وهذا الامر يفرض علينا كلبنانيين أولا التواصل في ما بيننا والتعاطي الإيجابي وطرح كلّ الهواجس، والعمل الدؤوب والمشترك بين الجميع لايجاد المخارج والخروق اللازمة للسقف الدولي الذي يمنع عودة النازحين إلى سوريا ، لذلك اليوم فان موقف التيار الوطني الحر تم إبلاغه الى ميقاتي".

وتابع: "استوضحنا ميقاتي عن مسألة الهبة الأوروبية فابلغنا ان ما يحكى عن اتفاق هو أمر غير صحيح وليس هناك اي ورقة تم توقيعها مع الأوروبيين، وكل ما في الامر أنه تم اعلان اوروبي عن هذه الهبة".

واكد انه "ابدينا أيضا هواجسنا من مسألة موضوع العمال الموسميين وربطها بالهبة وإبقاء النازحين وكل هذه الامور التي على اتت على خلفيتها لتشير بشكل أو بآخر الى أن مسألة النازحين السوريين يمكن أن تستمر في لبنان كبديل عن الشعب اللبناني من خلال ازاحته او تهجيره الى بلدان اخرى، لذلك كانت اليوم جلسة مصارحة اتسمت بايجابية مع الرئيس ميقاتي وتبلغنا منه الموقف والمعطيات وابلغناه بدورنا موقفنا".