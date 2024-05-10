إجلاء مرضى الغسيل الكلوي من مستشفى رفح إلى خان يونس

ياسر رشاد - القاهرة - نُقل مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى عمليات غسيل دورية، والذين تم إجلاؤهم من أحد مستشفيات رفح الرئيسية، إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس القريبة في جنوب قطاع غزة، حيث انسحبت القوات البرية الإسرائيلية قبل شهر.

وحسب يورونيوز، تفاقمت معاناة المرضى والعاملين في مستشفى أبو يوسف النجار الذين اضطروا إلى الإخلاء، الأربعاء، إثر تكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

وكان المستشفى أحد المراكز الطبية الرئيسية التي تستقبل جرحى الغارات الإسرائيلية على جنوب مدينة غزة.

وقال إبراهيم أبو هاشم فلسطيني مسن، وهو جالس على كرسي الغسيل الكلوي، وتظهر على وجهه علامات الإرهاق: "كنا قلقين حين دخلت إسرائيل إلى المستشفى وسيطرت عليه واضطررنا إلى الإخلاء".

وأضاف في أثناء خضوعه لعملية الغسيل الكلوي: "شعرنا بالقلق بخصوص المكان الذي يمكننا الذهاب إليه. لكن الحمد لله، قام مستشفى ناصر بتجهيز الأمور وتدبيرها مما ساعد على طمأنتنا نفسيًا."

مستشفى ناصر في حالة سيئة

لكن مستشفى ناصر في حالة سيئة بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية المركز الطبي في الأشهر الأخيرة، وتم العثور على مئات الجثث التي كانت مدفونة خارج المستشفى في خان يونس.

وقال الدكتور عاطف الحوت، مدير المستشفى لوكالة أسوشييتد برس: "لقد احترقت وحدة الغسيل الكلوي بالكامل خلال المعارك، و كان لا بد من إنشاء وحدة جديدة وبسرعة من خلال إصلاح الأجهزة المتضررة والقديمة التي شملت 25 جهازًا لبعض من المرضى الذين يبلغ عددهم 600 مريض".

وأضاف "لكن هل هذا يكفي؟ كلا بالتأكيد، لتلبية احتياجات 600 مريض، نحتاج إلى 45 جهازًا للغسيل الكلوي على الأقل، لكن الظروف لا تسمح لنا بالحصول على المزيد".

في السياق ذاته أعلنت حركة حماس في بيان تناقله موقع المركز الفلسطيني للإعلام على منصة إكس، إن "مزيدا من الفظائع تكتشف " في مجمع الشفاء بعد الانسحاب الإسرائيلي منه.

ومنذ أن شن الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة قبل أكثر من نصف عام، تقيّد إسرائيل إدخال المساعدات إلى القطاع ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود في ظل حصار مستمر منذ 17 عامًا.