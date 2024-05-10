أشار المكتب الإعلامي لعضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب سيمون أبي رميا، إلى أنّ "الأخير يواصل زيارته إلى فرنسا، حيث اجتمع إلى المسؤولين عن الملفّات في لبنان والشرق الأوسط في قصر الإليزيه وفي وزارة الخارجيّة الفرنسيّة"، لافتةً إلى أنّه "تمّ البحث في العديد من المواضيع، أبرزها التّطوّرات جنوبًا والتّهديدات الإسرائيليّة والاستحقاق الرّئاسي".
وذكر في بيان، أنّ "ملف النزوح السوري استحوذ على الحيّز الأكبر من اجتماعات أبي رميا، الّذي قدّم للمعنيّين الفرنسيّين كلّ المعلومات والمستندات الّتي هي بحوزته حول ملف النّزوح، وذلك نظرًا للدّور الضّاغط الّذي ممكن أن تلعبه فرنسا، مع المجتمع الدولي والـ"UNHCR"، من أجل حلحلة العقد لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم".
كانت هذه تفاصيل خبر أبي رميا التقى مسؤولين بالإليزيه والخارجية الفرنسية وقدّم لهم معلومات ومستندات حول ملف النزوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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