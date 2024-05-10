كشافة الرسالة الاسلامية نعت الشهيد المسعف غالب حسين الحاج

اعلنت جمعية كشافة الرسالة الإسلامية استشهاد القائد الرسالي المسعف في الدفاع المدني غالب حسين الحاج من بلدة شيحين 15 ايار 1971 الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه الوطني والانساني دفاعا عن لبنان والجنوب. واكدت جمعية كشافة الرسالة الإسلامية انها "تعاهد الشهيد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات".

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