قوى الامن عممت صورة شخص مطلوب للسّلطات العراقيّة

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة شخص مطلوب للسّلطات العراقيّة بجرم قتل، ويُدعى: ح. ع. (مواليد عام 1979، عراقي) وطلبت المديريّة العامّة مِمَّن يعرف عنه شيئًا أو عن مكان وجوده، الحضور إلى قسم المباحث الجنائيّة المركزيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، أو الاتّصال على الرقم 424336-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات. علماً أنّ كلّ من يساهم في إعطاء أي معلومة، يبقى اسمه طيّ الكِتمان وفقًا للقانون.

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