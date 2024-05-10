جعجع: على المسؤولين بالحكومة إصدار أوامر واضحة للأجهزة الأمنية لترحيل أي مهاجر غير شرعي

لفت رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​، إلى "أنّنا سمعنا في اليومين الأخيرين من بعض المسؤولين في الدّولة، أنباءً تتحدّث عن تنظيم قافلة لعودة ​النازحين السوريين​ غير الشّرعيّين إلى سوريا الأسبوع المقبل، وتفاوتت التّقديرات الّتي ستضمّها هذه القافلة بين المئات والآلاف".

وشدّد في تصريح، على أنّ "تنظيم قوافل غبّ الطّلب في محاولة لامتصاص النّقمة الشّعبيّة والسّياسيّة والوطنيّة، وطيّ الملف من خلال إعادة بضع مئات أو آلاف، يعني أنّ المسؤولين في الحكومة الحاليّة لا يعالجون هذا الملف بالجدّيّة المطلوبة ويواصلون إهدار الوقت، لأنّنا نتحدّث عن مليون و700 ألف مهاجر سوري غير شرعي على الأقل موجودين في ​لبنان​، وليس عن بضع مئات أو آلاف أو حتّى عشرات الآلاف".

وأكّد جعجع أنّ "المسؤولين في الحكومة الحاليّة، خصوصًا رئيس الحكومة وكلّ من وزير الدّفاع والدّاخليّة، عليهم إصدار أوامر واضحة وصريحة للأجهزة الأمنيّة المعنيّة وفي طليعتها ​الأمن العام​، كي تقوم بواجباتها القانونيّة لجهة ترحيل أيّ مهاجر غير شرعي موجود على الأراضي اللّبنانيّة".

وأشار إلى "أنّنا سمعنا كثيرًا في السّابق عن قوافل عودة كما نسمع اليوم، ومن دون أن يكون لها أيّ أثر يُذكر على الوجود السّوري غير الشّرعي في لبنان، بالتّالي لا يجب العودة إلى السّيناريو ذاته وتضييع مزيد من الوقت، لأنّه لم يعد هناك من وقت لتضييعه في لبنان".