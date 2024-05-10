الجيش: توقيف 3 أشخاص في عكار لظهورهم بالسلاح وإقدامهم على إطلاق النار

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، في بيان، أن "إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بتنفيذ عملية دهم وتوقيف 10 أشخاص على أثر إطلاق النار والمظاهر المسلحة أثناء مراسم دفن في بلدة ببنين - عكار بتاريخ 28/4/2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 10/5/2024 منازل مطلوبين في البلدة، وأوقفت المواطنين (ب.ك.) و(م.ك.) و(ع.ك.)، لظهورهم بالسلاح وإقدامهم على إطلاق النار من أسلحة فردية وقذائف آر بي جي في الهواء".
وأكدت المديرية، أن "الموقوفين سُلّموا الى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".
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