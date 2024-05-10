افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن سقوط شهيدين جراء استهداف طائرة مسيرة اسرائيلية لفريق من عمال شركة "تاتش" كان يقوم باعمال الصيانة لاحدى محطات الارسال في البلدة بمواكبة من الجيش اللبناني والدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": شهيدان باستهداف إسرائيلي لعمال "تاتش" والدفاع المدني خلال قيامهم بأعمال صيانة في طيرحرفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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