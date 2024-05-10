الدفاع الأوكرانية: روسيا بدأت هجوماً برياً في منطقة خاركيف

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن "روسيا بدأت هجوماً برياً في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا حيث تدور معارك بينها وبين قوات كييف"، موضحةً أن "العدو حاول اختراق خط دفاعنا تحت غطاء من المركبات المدرّعة".

وفي السياف نفسه، أكد مصدر عسكري أوكراني رفيع المستوى لوكالة "فرانس برس"، أن "القوات الروسية تقدمت مسافة كيلومتر واحد".

وصباح اليوم، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، عن "تدمير ثلاث طائرات مسيّرة أوكرانية فوق أراضي بلدة تروبشيفسكي في المقاطعة الواقعة غرب روسيا ، دون وقوع إصابات أو أضرار".

ولفت بوغوماز، في بيان، الى أنه "تم التصدي لمحاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة. وتم تدمير 3 طائرات مسيّرة فوق أراضي بلدة تروبشيفسكي من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".