"كان 11": القاهرة حمّلت واشنطن مسؤولية نتائج التصرفات الإسرائيلية الأخيرة بشأن رفح

نقلت قناة "كان 11" العبريّة عن مصدر ​مصر​ي مطّلع لم تسمّه، أنّ الموقف الأميركي المتشدّد ضدّ ​إسرائيل​، بشأن ​رفح​ جنوبي ​قطاع غزة​، وتأخير شحنات الأسلحة، يرتبط جزئيًّا باحتجاج مصر لدى ​الولايات المتحدة الأميركية​ على سلوكيّات إسرائيل في الأيّام الماضية؛ بشأن العمليّة العسكريّة في جنوب القطاع والسّيطرة على ​معبر رفح​.

وكشف المصدر المصري أنّ القاهرة حمّلت واشنطن مسؤوليّة نتائج التصرّفات الإسرائيليّة، إذ أبلغ المصريّون الأميركيّين، وفق ذات المصدر، أنّه "عليكم أن تجدوا حلًّا للأمر، لأنّ ما حدث في رفح يفسد جهود الوساطة المصريّة للتوصّل إلى اتفاق، وله عواقب سلبيّة على الأمن القومي المصري والاضطرابات داخل المجتمع المصري".

واعتبر المصدر أنّ رغم التّصريحات الإسرائيليّة بأنّ عمليّة رفح محدودة، إلّا أنّ المصريّين ليست لديهم ضمانة حقيقيّة بأنّها لن تتّسع، ويأملون أن يثني الموقف الأميركي إسرائيل عن ذلك.

وأبلغت مصر إسرائيل، وفق مصادر القناة، بأنّها ستوقف عمل جميع الشّاحنات الّتي تخصّصها من أجل إدخال المساعدات الإنسانيّة إلى قطاع غزة، حتّى تحدّد إسرائيل موعدًا لإعادة فتح معبر رفح.