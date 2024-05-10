بوتين اقترح إعادة ترشيح ميخائيل ميشوستين لمنصب رئاسة الوزراء

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أنّ الرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​ قدّم إلى المجلس، اقتراحًا بشأن إعادة ترشيح ​ميخائيل ميشوستين​، لمنصب رئاسة الوزراء.

وكان قد قدّم مجلس الوزراء الرّوسي بقيادة ميشوستين استقالته، في أعقاب تنصيب بوتين لولاية رئاسيّة جديدة في 7 أيّار الحالي.

ومن المتوقّع أن يصوّت مجلس الدّوما على قبول ترشيح ميشوستين في جلسته العامّة اليوم الجمعة. وأوضح فولودين أنّ ميشوستين سيقدّم تقريرًا أوّلًا إلى المجلس المصغّر، وسيجيب على الأسئلة الّتي يطرحها النّواب، وسيتمّ التّصويت على التّرشيح بعد ذلك.