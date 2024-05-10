يوسف زيدان لعلاء مبارك: لن أرد على سفاهاتك احتراما لوالدتك.. ونجل الرئيس الراحل: منتهى البجاحة إنك تقحم والدتي في الموضوع

الشارقة - اميمة ياسر - نشب تراشقا كلاميا على موقع "إكس"، بين علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل مبارك، والمفكر يوسف زيدان، أحد مؤسسي مركز تكوين، والذي أثار جدلا خلال الأيام الماضية.

وكتب يوسف زيدان على حسابه بتطبيق إكس، ردا على انتقاد جمال مبارك لمركز تكوين وتداول صورة لمؤسسيه وبجوارهم زجاجة بيرة، قائلا: "الأستاذ / علاء مبارك .. لن أرد على سفاهاتك التافهة هذه، احترامًا لما بذلته السيدة والدتك من جهد واهتمام لإعادة مكتبة الإسكندرية إلى الوجود، وبالمناسبة، أنا الذي كتبت الكلمة التي ألقاها والدك في الافتتاح العالمي للمكتبة .. فماذا فعلت أنت طيلة عمرك !".

من جانبه رد علاء مبارك قائلا: "الأستاذ / يوسف زيدان .. منتهى البجاحة من حضرتك إقحام والدتي في الموضوع ، من الواضح انك فاقد التركيز والتمييز ربما نتيجة تناول بعض المشروبات التى تجعلك تكتب وتهبد في الكلام بدون وعي مع حساب وهمي ومزور parody account واضح وضوح الشمس للجميع ، نصيحة لا تكتب و انت في هذه الحالة , صباح الفوقان ".

وكان علاء مبارك، قد هاجم أعضاء في مركز تكوين الفكر العربي بصورة نشرها على صفحته بمنصة أكس ويظهر فيها مؤسسو المركز وبجوارهم زجاجة بيرة.

وقال علاء في تعليق على الصورة: "مركز تكوين الفكر العربي لماذا الحديث والكلام الكثير والهجوم على هذا الكيان! المركز أعلن أن من أهدافه نشر التنوير ونقد الأفكار الدينية المتطرفة وتعزيز قيم العقلانية وده كلام جميل جداً ومحترم بس المشكلة أن هذا المركز يضم في الحقيقة بعض الأشخاص من أصحاب الأهواء الذين يشككون أساساً في السنة النبوية والعقيدة ومنهم من يسيء للصحابة رضى الله عنهم ومنهم من شكك في رحلة الإسراء والمعراج منكرا وجود المعراج!..".

وتابع قائلا: "وهنا تأتي المشكلة لأنه ليس لكل من هب ودب أو قرأ بعض الكتب والمراجع عن الدين والسنة يأتي ليتحدث ويفتي ويلقي بأفكاره حتى يشكك الناس في معتقداتهم ودينهم، فأفضل من يقوم بهذا هو الأزهر الشريف وعلماؤه ودور الأزهر الشريف هو إعادة النظر في المناهج وتصحيح المفاهيم الخاطئة والشبهات المثارة حول الاعتقاد ومواجهة التطرف الفكري وبيان المعالم الحقيقة للدين الإسلامي..".