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مصدر رفيع المستوى عن إدارة مفاوضات هدنة غزة: لا تمنع مصر من حماية أمنها القومي بكل السبل

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الشارقة - اميمة ياسر -     

قال مصدر رفيع المستوى إن الجهود المصرية خلال الأسابيع الماضية حققت تقدما ملحوظا في مفاوضات الهدنة.

ونقلت قناة "اكسترا نيوز" عن المصدر قوله إن "الحكمة في إدارة التفاوض لا تمنع مصر من حماية أمنها القومي بكل السبل."

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن نقطة الخلاف الرئيسة في مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، بين حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وإسرائيل، هي مسألة ما إذا كانت الصفقة ستؤدي إلى نهاية الحرب، وذلك نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير.

ووفقا للموقع، فإن حماس تريد التزاما واضحا بأن تنفيذ صفقة تبادل الأسرى برمتها من شأنه أن ينهي الحرب، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض الموافقة على هذا الشرط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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