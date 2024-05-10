قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمر مئات المنازل شرق مدينة رفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية مئات المنازل في البلدات الشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت طواقم الإسعاف والدفاع المدني بالقطاع، أن طائرات ومدفعية الاحتلال قصفت مئات المنازل في بلدات الشوكة والنصر والفخاري وحي الجنينة شرقي مدينة رفح، فيما أقدمت قوات الاحتلال المتوغلة بعشرات الاليات العسكرية شرق المدينة على تفجير مربعات سكنية كاملة في محيط معبر رفح البري.

وأكدت أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من انتشال الشهداء والجرحى في الخليج 365 الشرقية لمدينة رفح، فيما يتصاعد الدخان الأسود من العديد من المنازل بسبب تعرضها للقصف الإسرائيلي.