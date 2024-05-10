سقوط حافلة ركاب في نهر مويكا بمدينة سان بطرسبورغ

أفادت لجنة النقل في سان بطرسبورغ، بأن "سائق حافلة تقل ركابا في مدينة سان بطرسبرغ فقد السيطرة على نفسه، ودارت الحافلة واخترقت سياجا وسقطت في الماء".

واوضحت في تقرير، أن "سائق حافلة شركة سيارات الأجرة، عندما انعطف من شارع بولشايا مورسكايا إلى جسر بوتسيلوييف، فقد السيطرة على نفسه، ودارت الحافلة، واخترقت السياج وسقطت في الماء".

في هذا السياق، افاد مصدر لـ"سبوتنيك" إنه "من بين 20 راكبا كانوا على متن الحافلة التي سقطت في المياه في سان بطرسبورغ، قتل 4، بينما دخل 4 آخرون في حالة وفاة سريرية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الخدمة الصحفية للمقر الإقليمي لوزارة الشؤون الداخلية الروسية، أن "الحافلة سقطت من جسر في نهر مويكا في سان بطرسبرغ، ووفقاً للبيانات الأولية، كان هناك نحو 20 شخصاً داخل السيارة وقت حدوث الحادث".