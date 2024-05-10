رئيس بلدية مجدل عنجر اعلن استقالته من منصبه

اعلن رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين، انني "تقدّمت اليوم من محافظ البقاع، بإستقالتي من رئاسة بلدية مجدل عنجر"، لافتا الى اننا "أنجزنا الكثير ولم تساعدنا الظروف التي عصفت بالبلاد على إنجاز كل ما كنّا نطمح إليه".

واشار في مؤتمر صحفي، الى انني "أقف اليوم بينكم كما كنت وسأبقى دائماً واحداً منكم، بخدمتكم بغض النظر عن أي منصب أو موقع. وسنبقى معاً في السرّاء والضرّاء".

واضاف، إنني "اليوم إذ أستقيل من رئاسة بلدية مجدل عنجر، فإنني مستمر بالمهام، بخدمتكم وخدمة أهلي في كلّ المنطقة".