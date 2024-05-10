مسؤول باليونسكو يزور الأقصر لمتابعة إنشاء مركز التعلم المجتمعي بالقرنة

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

استقبل المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، الدكتورة ميرفت السمان استشاري المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو لمدن التعلم والإبداع، بحضور الدكتورة هدى المغربي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وخلال اللقاء وجه محافظ الأقصر، بعقد مجموعة لقاءات مع السيدات المنتجات وأعضاء مؤسسات المجتمع المدنى بديوان مدينة القرنة، بحضور المهندسة نورا عثمان مدير وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر، ونجوى النوبي رئيس منصة آيادى مصر، وأعضاء وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة.

تأتى زيارة استشاري اليونيسكو لمتابعة ما تم الاتفاق عليه مسبقاً مع المنظمة بشأن إنشاء مركز التعلم المجتمعى في مركز القرنة (مركز الحرف التراثية)، وتناول اللقاء تحديد احتياجات المستهدفين من السيدات وأولياء أمور ذوي الإعاقة ولقاء الشباب والقيادات الطبيعية والتنفيذية لحصر وتحديد الاحتياجات للعمل على توافرها، وتقديم الدعم من اليونسكو لتوفير البرامج التي بها يستطيع مركز التعلم المجتمعي القيام بدوره لخدمة كافة فئات المجتمع.

وجرى عقد لقاء مع مدير المركز والمشرفين وزيارة المكان المقترح إنشاؤه لشرح مفهوم مركز التعلم المجتمعي وتقدير احتياجات المكان لتوفيرها لاحقًا بالمكان، ليصبح نواة ومنارة للتعلم لجميع فئات المجتمع وسد فجوة التعلم، حيث تطمح اليونسكو تقديم الدعم الملائم للاحتياجات وسرعة افتتاح المركز لخدمة وتنمية المجتمع.