شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء أمميون يطالبون الاحتلال بالوقف الفوري لاجتياح رفح والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - طالب 23 خبيرا أممياً لحقوق الإنسان إسرائيل بالوقف الفوري لاجتياح رفح، بعد سبعة أشهر من تهجير سكان غزة قسرا وتدميرهم.وقال الخبراء في بيان، إن اجتياح رفح يمثل انتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل القانونية الدولية كقوة محتلة، في ظل الأوضاع الإنسانية الخطيرة على الأرض والمتمثلة بإغلاق معبر رفح الحدودي مع مصر وقطع الإمدادات المنقذة للحياة والوقود.وأضافوا، أن القانون الدولي ينص على أنه يجب على إسرائيل ضمان حماية المدنيين النازحين وحصولهم بشكل مستمر على الغذاء والمياه والرعاية الطبية، مشيرين إلى أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تتعارض مع التدابير المؤقتة الملزمة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل في يناير الماضي.وأوضحوا، أن المنطقة الإنسانية التي أمر الجيش الإسرائيلي الناس بالتوجه إليها، تعاني من نقص في الغذاء والماء والدواء والمأوى والكهرباء، وأن إسرائيل على مدى الأشهر السبعة الماضية هاجمت المناطق التي وصفتها بالآمنة، مطالبين في الوقت نفسه بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة، ومنع وقوع انتهاكات جديدة.