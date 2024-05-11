منظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرار العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت منظمة التعاون الإسلامي، أن تبني الجمعية العامة، للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، قراراً يدعم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية، يعبر عن الإجماع الدولي على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير والحرية والعدالة والاستقلال، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأرض الفلسطينية منذ العام 1967.

كما أكدت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها دعمها المطلق لحق دولة فلسطين المشروع في تجسيد مكانتها السياسية والقانونية في الأمم المتحدة أسوة ببقية دول العالم، باعتباره استحقاقاً واجب التنفيذ منذ عقود، استناداً إلى الحقوق السياسية والقانونية والتاريخية والطبيعية للشعب الفلسطيني في أرضه، التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبموجب ما تتمتع به من اعتراف رسمي من 144 دولة بها، فضلا عن عضويتها الكاملة في عشرات المنظمات والاتفاقيات الدولية.