رئيس الإمارات يؤكد وقوف بلاده مع الكويت في كافة الإجراءات نحو استقرارها

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وقوف بلاده إلى جانب دولة الكويت لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها للحفاظ على استقرارها، مشددا على أن استقرار الكويت هو من استقرار الإمارات لما تربطهما من علاقات أخوية متينة ووثيقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح صباح اليوم السبت من رئيس الإمارات.

ووجه أمير الكويت الشكر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه البادرة الكريمة وعلى المشاعر الأخوية الصادقة التي تجسد عمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا للإمارات العربية المتحدة المزيد من التقدم والازدهار والنماء.

وكان أمير الكويت أصدر أمرا أميريا بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.

وفي سياق متصل قرر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حلّ مجلس الأمة وتوليه مع الحكومة مهام السلطة التشريعية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من الانتخابات البرلمانية، في خطوة تاريخية في الدولة الخليجية الثرية التي تشهد أزمات سياسية متكررة.

وأفادت وكالة أنباء الكويت "كونا" عن "صدور أمر أميري بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات" إضافة إلى تولي "الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة".

وعزا الشيخ مشعل قراراته هذه إلى "تدخل" بعض النواب في صلاحيات الأمير وفرض البعض الآخر "شروطًا" على تشكيل حكومة.

وقال في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي: "واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله والسكوت عنه" مضيفًا "نجد البعض يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير واختياره لولي عهده متناسيًا أن هذا حق دستوري صريح للأمير".

وجاء قرار الحلّ قبل أربعة أيام من موعد افتتاح أعمال مجلس الأمة الذي انتُخب مطلعأبريل الماضي وبعد أن رفض نواب المشاركة في الحكومة.

وأكد الشيخ مشعل أن تعذّر تشكيل حكومة كان نتيجة "ما صدر من عدد من أعضاء المجلس من تباين تجاه الدخول في التشكيل الحكومي ما بين إملاءات وشروط البعض للدخول فيها".

ويشترط الدستور الكويتي أن يتولى نائب على الأقل حقيبة وزارية حتى تكتمل تشكيلة الحكومة. لكن لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف من إقناع أي من النواب بالمشاركة.