قوات الاحتلال تقتحم عصيرة الشمالية وتداهم منازل في قوصين

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بلدة عصيرة الشمالية، وقرية قوصين، في محافظة نابلس، وفقا لـ " وفا".

وافادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال عصيرة الشمالية بعدة آليات، حيث جابت شوارع البلدة، وتجولت في عدة أحياء فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية قوصين شرق نابلس، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل بالقرية، فيما تحولت آليات الاحتلال العسكرية في عدة أحياء بالقرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الإنارة في محيط بلدة عقربا شرق نابلس.

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف جبل اللبونة وعلما الشعب جنوبي لبنان بالمدفعية الثقيلة

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب جنوبي لبنان؛ ما أدى إلى أضرار جسيمة بالمزروعات وأشجار الزيتون والصنوبر.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم السبت، "أنه حتى صباح اليوم أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور".

تجدر الإشارة إلى أنه قُتل لبنانيان وأصيب عدد آخر بجروح - أمس /الجمعة/ - جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين من قرية جلبون شرق جنين.

وحسب وكالة وفا الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد رائد محمود أبو الرب، واياد جهاد توفيق أبو الرب، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بلدة عصيرة الشمالية، وقرية قوصين، في محافظة نابلس.

وافادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال عصيرة الشمالية بعدة آليات، حيث جابت شوارع البلدة، وتجولت في عدة أحياء فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية قوصين شرق نابلس، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل بالقرية، فيما تحولت آليات الاحتلال العسكرية في عدة أحياء بالقرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الإنارة في محيط بلدة عقربا شرق نابلس.