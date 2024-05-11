وزير الصحة وتاج الدين وشخصيات عامة يشاركون في حفل يوم الطبيب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

بدأ قبل قليل، حفل يوم الطبيب المصري السادس والأربعون، الذي تنظمه نقابة الأطباء بدار الحكمة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يحضر الحفل الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، والدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور عادل العدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي الأسبق.

ومن المقرر أن يتم خلال الحفل تكريم عدد من النقباء السابقين، وتكريم الرواد والأطباء المثاليين، وتكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات.

وتحتفل نقابة أطباء مصر بيوم الطبيب، كل عام تزامنا مع افتتاح أول مدرسة للطب في مصر وفي الشرق الأوسط بأبي زعبل في ١٨ مارس ١٨٢٧م.