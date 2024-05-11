أول رد.. بيان مهم من يوسف زيدان على أنباء إغلاق مؤسسة تكوين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:



أصدر الدكتور يوسف زيدان، بيانا عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كشف خلاله حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية من إغلاق مؤسسة تكوين.



وجاء نص البيان كالتالي: انتشرت في اليومين الماضيين أكذوبة أطلقها المذعورون من مؤسسة تكوين، يزعمون فيها أن النائب العام في مصر أغلق مؤسسة تكوين، واستدعى أمناء المؤسسة للتحقيق.



وأضاف يوسف زيدان: هذا كذبٌ بواح، وصفاقة لا حدود لها، وأقول لكم، وليس لهؤلاء الكذبة المرعوبين من الحقائق ومن استعمال العقل: ياقوم، تكوين ليست مبنى يمكن إغلاقه، هي مبادرة للتثقيف العام في البلاد العربية، ودعوة مفتوحة لإعمال العقل وإعادة بناء المفاهيم العامة وتحكيم المنطق والعقلانية.



وتابع: تكوين تنطلق برعاية الدولة المصرية، لإطفاء حرائق الكراهية المقيتة، ولا تستهدف إطلاقًا معاداة الدين الإسلامي أو الأزهر أو الكنيسة أو المعابد الهندوسية، ولا تنوي الدخول في مهاترات المجادلة مع الذين يتكسَّبون بالعقائد الخرافية، ويخدعون بخبث أولئك البسطاء من الناس في بلادنا.



وأثار الإعلان عن تأسيس وتدشين مركز "تكوين" للفكر، جدلا واسعا وانتقادات وسط مطالبات بإغلاقه، واتهامات للقائمين عليه بنشر الفتنة والتشكيك في ثوابت الدين الإسلامي.