وفد من قطاع النقل البري زار مصر برئاسة طليس

زار وفد من قطاع النقل البري برئاسة بسام طليس، مصر تلبية لدعوة رئيس النقابة العامة للنقل والامين العام لعمال النقل العربي اشرف الدوكار.

وعقد الوفد لقاءات عدة مع اركان النقابة العامة، اطلع من خلالها على واقع العمل النقابي في مصر والمشاريع والتقديمات التي تمنحها النقابة على المستويات كافة لعمال القطاع الذين يبلغ عددهم حوالي مليون و 300 الف.

كذلك التقى الوفد الامين العام لجمعية المستثمرين في منطقة العاشر من رمضان التي تضم الاف المصانع والمؤسسات وجرى الاطلاع على عمل الجمعية والمصانع، وتسلم طليس واعضاء الوفد دروعا تكريمية من قبل النقابة العامة والجمعية الاستثمارية .

وتم الاتفاق على المبادئ الاولى لاتفاقية لبنانية مصرية بإفادة السائقين العموميين من كل ما تقدمه النقابة العامة في مصر على مستويات الصحة والاستشفاء والتدريب، ووضعت بنود تتعلق بالعمل على مساعدة قطاع النقل في لبنان في المرحلة المقبلة اسوة بمعاملة السائق المصري على أرضه.

وشكر طليس باسم الوفد الامين العام واركان الاتحاد واركان النقابة العامة في كل من القاهرة والاسكندرية، واطلع المسؤولين النقابيين في مصر على واقع قطاع النقل وسائقيه ومختلف القطاعات فيه وبخاصة في ظل التطورات المالية الأخيرة والاقتصادية في لبنان وايضا في ظل العدوان الذي تمارسه آلة العدو الاسرائيلي على الجنوب اللبناني.