الأسد حدد موعد انتخابات مجلس الشعب في 15 تمّوز

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، المرسوم رقم (99) لعام 2024، القاضي بتحديد تاريخ 15 تموز 2024، موعدًا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع. كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في الدوائر الانتخابية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العربية السورية- سانا.

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