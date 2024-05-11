بلدية الغبيري أعلنت معاودة رفع النفايات من منطقة الأوزاعي

أعلنت بلدية الغبيري، عن معاودة رفع النفايات من منطقة الأوزاعي.

ولفت، في بيان، إلى أنّه "بناء على الوسطات والمتابعات من العمل الاجتماعي ولجان الاحياء في منطقة الأوزاعي، ونتيجة للضمانات التي قدمت لبلدية الغبيري، أبلغت البلدية شركة سيتي بلو للمباشرة فورًا برفع النفايات من وسطية طريق عام الأوزاعي".

وذكرت البلدية أنها "كانت ولا زالت تؤمن بأن مصلحة جميع الأهالي فوق أي اعتبار لاسيما الصحة والسلامة العامة"، آملًا أن "تكون هذه الخطوة مقدمة لحل كل الإشكالات التي استجدت خلال الأيام السابقة، على أن تعاود بلدية الغبيري استكمال تنفيذ مشروع رفع مستوى الخدمات في المنطقة بعد معالجة باقي النقاط العالقة".