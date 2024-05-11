ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34971 شهيدا و78641 مصابا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34971 شهيدًا و78641 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي، حسبما نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، منذ قليل.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر الثامن على التوالي، في إصرار على ارتكاب مجازر جماعية بحق الشعب الفلسطيني، فيما أعلنت جنوب إفريقيا، أنها طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار أمر عاجل لحماية الفلسطينيين بعد هجوم إسرائيل على رفح الفلسطينية.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن نحو 300 ألف شخص نزحوا من شرق رفح الفلسطينية.

وأكد مسؤولون إسرائيليون، اليوم، أن جيش الاحتلال يستعد لشن غارة عسكرية على منطقة جباليا شمال قطاع غزة في أعقاب إعادة تنظيم حماس بالمنطقة.

وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن “العملية المتوقعة في جباليا هي الثانية للجيش الإسرائيلي بالمنطقة، بالتوازي مع عملية أخرى في حي الزيتون وفي رفح الفلسطينية”، مضيفين أن هناك “معلومات ترجح وجود يحيى السنوار في أنفاق بمحيط خان يونس، وليس في رفح الفلسطينية”.