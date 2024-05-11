الشرطة تعتقل عشرات المحتجين في الجامعات الأمريكية

اعتقلت الشرطة العشرات في أثناء تفكيك مخيمات الاحتجاج المؤيدة الفلسطينيين في جامعة بنسلفانيا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بعد ساعات من إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وإسقاط مخيمات مماثلة في جامعة أريزونا.

واتخذت شرطة فيلادلفيا وشرطة الحرم الجامعي في بنسلفانيا إجراءات لإبعاد المتظاهرين من المعسكر الموجود منذ أكثر من أسبوعين. وقال مسؤولو الجامعة إن المتظاهرين تلقوا تحذيرات، وأتيحت لهم فرصة المغادرة دون اعتقالهم، وهذه نظرة على الاحتجاجات الطلابية:

ماذا يحدث؟

ظهرت احتجاجات طلابية بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس في العديد من الجامعات في أعقاب اعتقال المتظاهرين في أبريل بجامعة كولومبيا، حيث يحتج الطلاب على عدد القتلى في الحرب، ويطالبون الجامعات بفصل نفسها عن أي شركات تعمل على تطوير الجهود العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وبينما يحتج الطلاب في جميع أنحاء البلاد، يغطي الصحفيون الطلاب أخبار أقرانهم.

وقالت الجامعة، في البداية، إن المسؤولين قالوا إن 33 شخصًا، من بينهم أعضاء هيئة التدريس وسبعة طلاب، كانوا من بين المعتقلين، ووجهت إليهم اتهامات بالتعدي على ممتلكات الغير. وفي وقت لاحق، قال المسؤولون إن تسعة طلاب كانوا من بين المعتقلين، وإن الباقين أشخاص ليست لهم أي صلة.

متى بدأت؟

ظهرت معسكرات الاحتجاج في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في الأسابيع الأخيرة، حيث طالب الطلاب جامعاتهم بالتوقف عن التعامل مع إسرائيل أو الشركات التي تدعم جهودها الحربية. ويسعى المنظمون إلى تضخيم الدعوات لإنهاء الحرب الإسرائيلية ضد حماس في غزة، التي يصفونها بأنها «إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين. وخلصت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إلى وجود «خطر معقول بوقوع إبادة جماعية في غزة»، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدة.

ما الذي واجههم؟

واجه المحتجون العديد من الاعتقالات والاحتجاز. ففي كامبريدج بولاية ماساتشوستس، وصلت شرطة مكافحة الشغب إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وطوقت المخيم، ومنحت المتظاهرين نحو 15 دقيقة للمغادرة. وقال رئيس الجامعة إن عشرة طلاب بقوا جرى اعتقالهم. وبدأ حشد خارج المخيم يرددون شعارات مؤيدة للفلسطينيين، ولكن تم تفريقهم بسرعة.

وبجامعة أريزونا في توكسون، أطلقت شرطة الحرم الجامعي بمعدات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وقال متحدث باسم الجامعة إنه تم اعتقال شخصين.

وفي جامعة ولاية نيو مكسيكو بلاس كروسيس، ألقت الشرطة القبض على 13 شخصًا ليلة الخميس، بعد أن رفضوا مغادرة مبنى متضرر ومخرب. وقالت المتحدثة باسم الجامعة، أماندا برادفورد، إن التهم تراوحت بين جنحة التعدي على ممتلكات الغير والجنايات، بما في ذلك ضرب ضابط السلام.

وبدأت الحركة الاحتجاجية منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك. وبينما اتخذت بعض الكليات في جميع أنحاء البلاد إجراءات صارمة على الفور، تسامحت جامعات أخرى مع المظاهرات، وبدأ البعض أخيرًا في استدعاء الشرطة، مشيرين إلى مخاوف بشأن حدوث اضطرابات في الحياة والسلامة بالحرم الجامعي.

سجلت تقارير AP وبيانات من الجامعات ووكالات إنفاذ القانون:

ما لا يقل عن 75 حالة منذ 18 أبريل تمت فيها اعتقالات خلال الاحتجاجات في الحرم الجامعي بالولايات المتحدة.

تم القبض على ما يقرب من 2900 شخص في 57 كلية وجامعة.