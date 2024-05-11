دهسته سيارة ملاكي.. مصرع موظف في مقر عمله ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

لقى موظف مصرعه دهسا، مساء اليوم السبت، أسفل عجلات سيارة ملاكي في نطاق مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي مسرعة تحمل لوحات معدنية رقم "و ف ع 8159"، قيادة "محمد.ح.ح"، 40 عامًا، مشرف بإحدى الشركات، بموظف بإدارة المحاجر أثناء تواجده في مقر عمله بمركز الفشن.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع " أحمد.ر.ل"، 35 عامًا، محصل بالمحاجر، مقيم مركز سمسطا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.