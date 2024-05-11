دفعة جديدة ثالثة من الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا

تنتظر أوكرانيا الدفعة الثالثة من المساعدات منذ أن وافق الكونجرس على تمويل إضافي في أواخر أبريل بعد أشهر من الجمود، حيث أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، في الوقت الذي تكافح فيه كييف لوقف تقدم القوات الروسية في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذر من أن بلاده تواجه «وضعا صعبا حقا» في الشرق، لكنه قال إن إمدادات جديدة من الأسلحة الأمريكية قادمة و«سنكون قادرين على وقفها». وقدمت الولايات المتحدة حتى الآن حوالي 50.6 مليار دولار كمساعدة عسكرية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير 2022.

البيع الطارئ

كما وافقت وزارة الخارجية على البيع الطارئ المقترح لنظام HIMARS لأوكرانيا مقابل ما يقدر بنحو 30 مليون دولار. وقالت الدولة إن أوكرانيا طلبت شراء ثلاثة من أنظمة الصواريخ، والتي ستمولها الحكومة الألمانية.

وقرر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن هناك حالة طوارئ تدعم «البيع الفوري» لأوكرانيا. ستأتي الأنظمة من مخزون الجيش.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للأمن القومي إن أحدث حزمة من المساعدات العسكرية تهدف جزئيًا إلى مساعدة أوكرانيا على صد الجهود الروسية المتزايدة للسيطرة على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وأشار إلى أن روسيا شنت بالفعل عمليات توغل أولية في المناطق المحيطة بمدينتي فوفشانسك وليبتسي بالقرب من خاركيف.

وقال: «من الممكن أن تحقق روسيا المزيد من التقدم في الأسابيع المقبلة، لكننا لا نتوقع أي اختراقات كبيرة». «وبمرور الوقت، فإن تدفق المساعدات الأمريكية سيمكن أوكرانيا من الصمود في وجه هذه الهجمات على مدار عام 2024».

المساعدات الخارجية

ومباشرة بعد توقيع الرئيس جو بايدن على حزمة المساعدات الخارجية البالغة 95 مليار دولار، أعلن البنتاغون أنه سيرسل أسلحة بقيمة مليار دولار من خلال سلطة السحب هذه. وبعد أيام فقط، أعلنت إدارة بايدن عن حزمة بقيمة 6 مليارات دولار ممولة من خلال مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، والتي تدفع تكاليف العقود طويلة الأجل مع صناعة الدفاع، ويعني أن وصول الأسلحة قد يستغرق عدة أشهر أو سنوات.

وسعت روسيا إلى استغلال النقص في أوكرانيا في الذخيرة والقوى العاملة مع تلاشي تدفق الإمدادات الغربية منذ اندلاع الحرب بينما كان الكونجرس يكافح لتمرير مشروع القانون. وقال زيلينسكي إن موسكو قامت بتجميع أعداد كبيرة من القوات في الشرق وكذلك في الشمال، وتكتسب ميزة في ساحة

ولم يذكر المسؤولون ما إذا كانت الحزمة الأخيرة تشمل المزيد من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى – المعروفة باسم نظام الصواريخ التكتيكية للجيش – التي طلبتها أوكرانيا مرارًا وتكرارًا. وأرسلت الولايات المتحدة سرًا عددًا من الصواريخ إلى أوكرانيا للمرة الأولى هذا الربيع، وقال البيت الأبيض إنه سيرسل المزيد. وفي إحدى الحالات، استخدمتها أوكرانيا لقصف مطار عسكري روسي في شبه جزيرة القرم.

وتمنح الصواريخ الجديدة أوكرانيا ما يقرب من ضعف مسافة الضرب - ما يصل إلى 300 كيلومتر (190 ميلاً) - مقارنة بالنسخة متوسطة المدى من السلاح الذي تلقته من الولايات المتحدة في أكتوبر. ويتم إرسال الأسلحة من خلال سلطة الانسحاب الرئاسية، التي تسحب الأنظمة والذخائر من المخزونات الأمريكية الحالية حتى تتمكن من الذهاب بسرعة إلى جبهة الحرب.

تتضمن الحزمة الجديدة:

أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة (HIMARS) وصواريخ خاصة بها

ذخائر لأنظمة صواريخ باتريوت وأنظمة صواريخ أرض جو المتقدمة الوطنية والمدفعية

مجموعة من المركبات المدرعة، مثل مركبات برادلي والمركبات المحمية من الكمائن المقاومة للألغام.

ستوفر عددًا من زوارق الدوريات الساحلية والنهرية والمقطورات ذخائر التدمير والصواريخ عالية السرعة المضادة للإشعاع