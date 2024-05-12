شكرا لقرائتكم خبر السوداني: العراق رقم صعب في معادلة الطاقة العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أمس، إن الحكومة العراقية تعمل على تحويل 40% من إنتاج النفط الخام خلال السنوات الـ10 المقبلة، إلى مشاريع البتروكيمياويات، وقطاع التصفية في البلاد.

وأضاف خلال كلمة افتتاح مناقصات جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، لتطوير 29 حقلا ورقعة استكشافية نفطية وغازية في البلاد: «سنقدم كل الدعم للشركات الفائزة في هاتين الجولتين».

وأكد «أن العراق رقم صعب في معادلة الطاقة والنفط في العالم، وهدفنا استثمار هذه الثروة، وإيقاف حرق الغاز خلال ثلاث إلى خمس سنوات مقبلة، كما نعمل على إيقاف الآثار البيئية المدمرة لحرق الغاز على المناخ»، وأضاف: «سنقوم بإنشاء خط للنفط وآخر للغاز في مشروع التنمية الذي يربط ميناء الفاو بدول الجوار».

وبدوره، قال وزير النفط حيان عبد الغني: «العراق يسعى، خلال تنفيذ جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، لتطوير عدد من الحقول النفطية، إلى إضافة كميات جديدة إلى الاحتياطي النفطي العراقي المؤكد، ليصل إلى 160 مليار برميل».

وأضاف بأن «وزارة النفط ستدعم الشركات الفائزة في هاتين الجولتين، دعما للاقتصاد الوطني، ولتحقيق أهداف وخطط وزارة النفط لتطوير القطاع النفطي».

وتتنافس 22 شركة عربية وأجنبية على مدى 3 أيام للفوز بـ29 حقلا نفطيا ورقعة استكشافية، في إطار جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة لتطوير عدد من الحقول النفطية والغازية والرقع الاستكشافية، في عدد من المدن العراقية.