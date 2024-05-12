الاحتلال يجدد غاراته على غزة.. ومستوطنون يهاجمون شمال رام الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

جدد الاحتلال الإسرائيلي غاراته على شمال قطاع غزة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ووفقا للقناة، فإن مدفعية الاحتلال استهدف وسط وشرق رفح الفلسطينية، لافتة إلى أن مستوطنون هاجموا منزلا ببلدة سنجل شمال رام الله.

وقصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي الحربية، منزلا لعائلة الأشرم في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين على الأقل.

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

وقتل القصف الإسرائيلي على غزة 35 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب 78641 آخرين، ولا يزال الآلاف تحت الأنقاض، منذ السابع من أكتوبر.