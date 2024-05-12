100 غارة إسرائيلية على جباليا في الساعات الماضية

ياسر رشاد - القاهرة - بالتزامن مع ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلى حول انهيار المقاومة فى غزة إلا أن الحديث عن إعادة حماس قدراتها فى منطقة جباليا، حيث قام الاحتلال بضربها خلال الساعات الماضية

كما تعرض مخيم جباليا في قطاع غزة لأكثر من 100 غارة من الجيش الإسرائيلي، وسط تحليق لطائرات استطلاع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وصرح متحدث الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، إن القوات الإسرائيلية التي تعمل في جباليا بشمال غزة تمنع حركة حماس من إعادة بناء قدراتها العسكرية هناك.

وأضاف المتحدث دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي: "رصدنا في الأسابيع الماضية محاولات من حماس لإعادة بناء قدراتها العسكرية في جباليا، ونحن نعمل هناك للقضاء على تلك المحاولات".

وقال هاغاري إن القوات الإسرائيلية التي تعمل في حي الزيتون بمدينة غزة قتلت نحو 30 مسلحًا فلسطينيًا، في تصريحات حملت إشارة إلى أن أمد الحرب قد يطول، حسب مراقبين.

وتواصلت الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، أمس السبت، فيما طلب الجيش الإسرائيلي من سكان أحياء إضافية في شرق رفح إخلاءها، رغم تحذيرات دولية من شنّ هجوم شامل على المدينة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "ما يناهز 300 ألف" شخص نزحوا من الأحياء الشرقية للمدينة المكتظة في جنوب القطاع، منذ أن دخل هذه المنطقة في السادس من مايو بعد دعوات إلى السكان لإخلائها.

وكانت الأمم المتحدة ذكرت، الجمعة أمس الأول، أن عدد النازحين من رفح تخطى 100 ألف شخص، موضحة أن حوالى 30 ألف شخص يفرون "يوميًا" من المدينة إلى أماكن أخرى يسودها الدمار.