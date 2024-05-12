شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب منطقة حدودية بين المكسيك وجواتيمالا والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر منطقة بالقرب من بلدة سوشياتي الواقعة على الحدود بين دولتي المكسيك وجواتيمالا.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الأحد، أن مركز الزلزال قبالة ساحل المحيط الهادئ على بعد 16 كيلو مترًا جنوب غرب بلدة سوشياتي، وعلى عمق 75 كيلومترًا، حيث أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة.ولم ترد على الفور أي تقارير بشأن حدوث أضرار جراء الزلزال.