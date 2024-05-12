ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 35034 شهيدًا منذ 7 أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 35034 شهيدًا و78755 مُصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي ".

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 63 شهيدًا و114 مُصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت أن عددًا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ219 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين..

وزير الخارجية الكويتي يؤكد موقف بلاده الثابت تجاه الشعب الفلسطيني في حصوله على كامل حقوقه

أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، موقف بلاده المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في حصوله على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة والوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، داعيا إلى ضرورة تعزيز العمل الدولي المشترك لوقف القتل الدائر في غزة وضمان عدم اتساع رقعة الصراع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإيجاد أنجع السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة ككل.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات بين وزير الخارجية الكويتي، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تناولت العلاقات الوثيقة التي تربط الكويت والأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة وبحث مجالات التعاون المتعددة بين الجانبين حيال كافة التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضحت الخارجية الكويتية - في بيان - أن اللقاء جاء بمناسبة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة الرسمية والوفد المرافق إلى دولة الكويت، كما تم بحث الأحداث المأساوية الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة والتباحث في سبل وقف الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وما يسببه العدوان من كارثة إنسانية دامية.

أعرب وزير الخارجية الكويتي عن اعتزاز دولة الكويت بعلاقاتها المتنامية وتعاونها المستمر والراسخ مع الأمم المتحدة وتقديرها للمبادرات البناءة والجهود الحثيثة التي يقوم بها جوتيريش في تطوير عمل الأمم المتحدة بما يتوافق مع المعطيات الراهنة والتحديات الكثيرة التي تواجه دول العالم، مشيدا بمساعي الأمين العام الرامية نحو تعزيز التعاون الدولي المشترك والدفع بالآليات الفاعلة لتكريس مضامين وأهداف الأمم المتحدة في إرساء الأمن والسلم الدوليين ودعم جهود التنمية المستدامة.

من جانبه أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل المشترك والوثيق الذي يربط بين دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة وكافة أجهزتها ودعمها لأعمال المنظمة ومختلف برامجها الإنسانية والتنموية الأمر الذي يعد نموذجا للتعاون البناء والفعال في مختلف الميادين.

ولفت إلى ما تعتليه دولة الكويت من مكانة مرموقة ومميزة في مصاف المجتمع الدولي، مستشهدا بالدور الريادي لدولة الكويت في كافة المحافل الدولية وما دأبت عليه دوما نحو دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز استتباب الأمن وإرساء قيم السلام حول العالم.