شابة تستدرج القُصّر عبر «تيك توك» لاغتصابهم !

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تتواصل فصول قضية «عصابة تيك توك» في لبنان، بعدمعلومات عن العصابة التي استدرجت الأطفال عبر التطبيق الشهير لاغتصابهم

إذ نقل موقع «ليبانون ديبايت»، أن السلطات الأمنية، قبضت على شابة تدعى جيجي غنوي، قيل إنها لعبت دوراً مهماً في استدراج القصر.

ووفقاً للمعلومات، فإن القضاء اللبناني، ادعى حتى الآن علىما كشفت تقارير جديدة 17 متهماً، بينهم 10 موقوفين، و7 هاربين بحسب 24ae، بتهم الاغتصاب، والاتجار بالبشر، وتبييض الأموال، والتحرش. وأكد المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي طانيوس السغبيني، أن الاتهامات التي ستوجه إلى المتهمين باتت شبه واضحة.