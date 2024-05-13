شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب مقاطعة سولاوسي بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر اليوم الاثنين، مقاطعة سولاوسي في إندونيسيا، ولم ترد تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 7 كيلومترات من منطقة لولاك بالمقاطعة، وعلى عمق 259 كيلومترًا.

