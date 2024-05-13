شكرا لقرائتكم خبر عن حريق أسفل مساراتها.. توقف مؤقت لحركة القطارات ببرلين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احترق مستودع يكمن أسفل مسارات القطارات مباشرة في ميدان "ألكسندربلاتس" الشهير بالعاصمة الألمانية برلين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وأعلن متحدث باسم إدارة الإطفاء أن الحريق تسبب في وقف تام لحركة قطارات المسافات الطويلة والقصيرة بين الساعة الثالثة والخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وفي الساعات الأولى من الصباح، تصدى رجال الإطفاء لألسنة اللهب والدخان الكثيف المتصاعد من المستودع الذي تبلغ مساحته نحو 50 مترًا مربعًا، حسبما أعلنت إدارة الإطفاء. إغلاق خطوط الضغط العالي ووفقا للبيانات، احترقت في البداية بعض صناديق القمامة مباشرة على خط السكة الحديد، ثم امتدت النيران إلى المستودع.

وأُغلق خطوط الضغط العالي المشغلة للسكك الحديدية في أثناء إخماد الحريق، وتمكن 32 فردا من رجال الإطفاء من السيطرة على النيران.

ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتضررت 4 متاجر مجاورة بشدة من الدخان الناجم عن الحريق، لدرجة أنها لم تستطع فتح أبوابها اليوم.

ولم تعلن الشرطة أي بيانات عن سبب الحريق.