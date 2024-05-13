وزير خارجية لبنان: قلقون إزاء أي تصعيد إسرائيلي محتمل

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب عن قلق بلاده إزاء أي تصعيد إسرائيلي محتمل، مستبعدا في الوقت ذاته أن تقوم إسرائيل بأي اجتياح بري داخل الأراضي اللبنانية.

وأكد وزير الخارجية اللبناني - في تصريح خاص لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أذاعه اليوم الإثنين - أهمية تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701 لتحقيق أمن دائم عبر الحدود بين الجانبين.

وأوضح أنه في حال تطبيق القرار الأممي، فلن يكون هناك أي مبرر لوجود جماعة تحمل السلاح سوى القوات المسلحة اللبنانية.

وحول إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق بعض شحنات الأسلحة إلى إسرائيل وتأثير ذلك على تكتيكات الحرب في غزة، قال بو حبيب إن هذه الخطوة ستؤثر بالطبع على الوضع الحالي .

وأكد ضرورة استمرار الولايات المتحدة في اتباع هذا النهج ، حيث أن هذا هو السبيل الوحيد لوقف الحرب والبدء في الحديث عن السلام.مضيفا أن الحرب استمرت على مدار الـ 75 عاما الماضية وقد حان الوقت لتحقيق السلام.

يشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 يدعو إلى الوقف الكامل للأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله في أعقاب حرب لبنان عام 2006 وانسحاب جميع القوات من المنطقة منزوعة السلاح ونشر قوة إضافية للأمم المتحدة مهتمها مراقبة وقف الأعمال الحربية بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه لقطاع غزة .. واشتباكات مع فصائل المقاومة

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قصف مُخيم "جباليا" شمال قطاع غزة، وشن سلسلة غارات على الجزء الشرقي من قطاع غزة بما في ذلك امتداد شارع صلاح الدين، بينما واصلت مروحياته قصف المناطق الشرقية لمدينة "رفح" جنوب القطاع.

وفي اليوم الـ 220 من الحرب المُستمرة على القطاع منذ "طوفان الأقصى"، قصف الاحتلال عدة منازل في مخيم "جباليا"، وأجبرت قواته مئات الفلسطينيين على مُغادرة مراكز إيواء داخله.

وذكرت كتائب القسام أن مُقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في محور التقدم شرقي المخيم.

واستشهدت امرأة، وأصيب آخرون؛ في قصف لطائرات الاحتلال على منزل بحي الشجاعية شرق مدينة غزة شمال القطاع.

ودوت صباح اليوم، صفارات الإنذار في مُستوطنتي "مفلاسيم"، و"نتيف هعسرا" وهما ضمن مستوطنات الغلاف، القريبة من القطاع.

وأفادت مصادر طبية، بوصول جثامين أربعة شهداء، بينهم طفلة، إلى مُستشفى "الكويت" التخصصي، جراء استهداف طائرات الاحتلال، مجموعة من المدنيين الفلسطينيين، أمام منزلهم أمس الأحد، في حي البرازيل شرق رفح.

وأكدت كتائب القسام أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة شرق "شارع جورح" في محور التوغل شرقي رفح جنوب القطاع.